Cristiano Ronaldo dice sì a Luis Suarez. Come scrive Il Corriere della Sera, "risulta come Cristiano consideri Luis Suarez uno dei migliori centravanti al mondo, dunque c'è gradimento totale per l'uruguaiano da parte di CR7". L'uruguaiano deve prima liberarsi dal Barcellona ma pure abbassare l'ingaggio da 15 milioni di euro che attualmente percepisce al Barcellona. A Torino ne prenderebbe al massimo 10. Ma il Pistolero ha il gradimento di CR7.