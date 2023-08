Il 14 maggioera sceso in campo per la prima volta da titolare, ma aveva dovuto arrendersi dopo 20 minuti per un problema muscolare, precipitando nuovamente in una spirale dal quale non si è ancora del tutto ripreso: non può ancora forzare, per evitare altri problemi. E il suo ritorno a pieno regime resta un punto di domanda che condiziona la Juventus nelle scelte, tecniche e di mercato: perché avere Pogba come uomo copertina è un vantaggio, a patto però che sia anche un fattore determinante in campo. Lo riporta Tuttosport.