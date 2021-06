In questo mese di giugno ci stiamo godendo gli Europei e stiamo sostenendo l'Italia del c.t. Mancini: l'attenzione sarà catalizzata su Euro 2020 fino alla finale dell'11 luglio.

Dopodiché si tornerà a pensare pienamente alla nuova stagione e la Juventus riprenderà le proprie attività di campo. Ancora non c'è una data precisa per la ripresa degli allenamenti. Un'ipotesi plausibile è quella del 12 luglio, all'indomani della fine degli Europei, o comunque quella settimana lì. Ma non ci sono ancora delle informazioni ufficiali.