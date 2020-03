Il campionato di Serie A non ha ancora una data precisa in cui sarà certo il ritorno in campo. Tante sono le variabili da prendere in considerazione e non è scontato che il 3 aprile tutto possa tornare alla normalità. I club di Serie A non stanno però a guardare e hanno iniziato a programmare i rientri in campo, in quello di allenamento, per non farsi trovare impreparati quando i battenti del campionato riapriranno. Tutto è ovviamente fluido e in evoluzione, in base a come l'emergenza coronavirus evolverà nel paese, ma a oggi il programma per i 20 club è ben delineato.



QUANDO RIPARTE LA JUVE - L'isolamento della Juventus al JHotel, dopo il caso della positività di Rugani, è iniziato e durerà per due settimane. Anche per i bianconeri la data di ripresa sarà possibile dal 25 marzo in poi.