Un paio di giorni di riposo, poi una parte degli juventini tornerà a correre e allenarsi in gruppo. Chi? Quelli impegnati all’Europeo (dall’11 giugno all’11 luglio, undici juventini convocati dalle rispettive Nazionali) e in Coppa America (dal 13 giugno al 10 luglio in Argentina con almeno quattro bianconeri in campo, non Dybala e Arthur). Competizioni dopo le quali saranno vacanze per tutti, con i nazionali che rientreranno alla Continassa più tardi. Il gruppo, invece, ripartirà probabilmente nella seconda decade di luglio con le visite mediche e poi il lavoro.



Come riporta Tuttosport, la Serie A inizierà nel fine settimana del 21-22 agosto e si concluderà domenica 22 maggio 2022. Confermata anche la pausa natalizia dal 23 dicembre al 6 gennaio. La Champions League comincerà il 14-15 settembre con la prima partita della fase a gironi. E la Supercoppa italiana tra Juventus e Inter? Le alternative sono due: giocarla a metà agosto (domenica 15) con il rischio però che le due squadre abbiano i nazionali non ancora al top della forma, oppure metterla in calendario in inverno, come nell’ultima edizione (a gennaio 2021).