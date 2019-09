Appuntamento a ottobre. I dirigenti della Juventus rivedranno l'agente di Cuadrado per trattare il prolungamento del contratto in scadenza a giugno per altre due stagioni fino al 2022. 'La Juve è casa mia', le parole del colombiano, che saranno presto seguite dai fatti di Paratici, anche ieri piacevolmente sorpreso nel ritrovare un Juan così in condizione. Dopo la rete con l'Atletico, l'esterno ha festeggiato la fine di un piccolo 'calvario' che durava da quasi un anno. Infatti, Cuadrado non segnava dal 3 novembre del 2018, era uno Juve-Cagliari che recitava tutt'altra storia.