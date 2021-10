Il Training Center della Continassa torna a popolarsi, dopo gli impegni internazionali. Come riporta il Corriere dello Sport: ": Bonucci, Chiellini, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi e Kean saranno già oggi alla Continassa ed è atteso pure Kulusevski, che salterà Svezia-Grecia di domani per squalifica. I prossimi a rientrare saranno De Ligt e Ramsey, in campo ieri sera rispettivamente con Olanda e Galles, mentre oggi toccherà a Szczesny impegnato in Albania-Polonia. Gli ultimi a tornare alla base saranno McKennie e, venerdì sera, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo, che è diventato il terzino più impiegato dal ct brasiliano Tite con 27 presenze."