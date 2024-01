Adriensi è fermato per un piccolo infortunio nella giornata di ieri, come riferito dalla. Niente lesione muscolare però, quindi tempi di recupero accorciati. Stando a quanto riferisce SkySport il centrocampista francese salterà la gara di Coppa Italia contro il Frosinone di giovedì certamente, l'obiettivo di Allegri sarebbe quello di riaverlo a disposizione per la gara contro il Sassuolo in programma il 16 gennaio.