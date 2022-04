La Juventus è in emergenza per il centrocampo visti i numerosi infortuni. Stando a quanto riporta Tuttosport le condizioni del centrocampista brasiliano Arthur stanno migliorando e nella giornata di domani farà dei test per capire se potrà essere inserito almeno nella lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina di mercoledì sera alle 21 all'Allianz Stadium di Torino.