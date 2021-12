Dejansarà out per qualche giorno. L'esterno svedese, infatti, si è sottoposto ad un intervento chirurgico al fine di risolvere una sinusite acuta di origine odontogena, che l'aveva portato a diversi problemi nell'ultimo periodo. I tempi di recupero, però, non sono particolarmente lunghi: come scrive Tuttosport, avrà bisogno di sette giorni di riposo prima di tornare in campo, utili per riprendersi e per smaltire l'effetto delle medicine necessarie per il decorso della malattia. Poi il rientro in gruppo.