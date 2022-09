Non farà il suo ritorno a Parigi, non prenderà l'abbraccio di quello che era il suo pubblico. Il problema all'adduttore è tornato a chiedere il conto e per questoè rimasto a Torino, fuori dalla lista dei convocati dellaper la sfida al Psg. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Fideo dovrebbe restare fuori per circa 10 giorni e questo lo obbligherà a saltare anche il prossimo impegno di campionato contro la Salernitana.