Giuseppe Gravina, presidente della Figc, dice la sua sui calendari, dopo che la Uefa ha spostato l’Europeo al prossimo anno, a Tutti Convocati: “Era un auspicio condiviso da tutti quello del rinvio dell'Europeo. Adesso abbiamo maggiori possibilità per posizionare alcune date in maggio e giugno sperando sia sufficiente per la deadline del 30 giugno. Sappiamo che i campionati nazionali sono autonomi. Daremo priorità al nostro calendario. Non prendo in considerazione un piano di estrema crisi, mi preoccuperebbe per il nostro paese. Spingiamo sull'acceleratore dell'ottimismo. Lavoriamo su ipotesi del 2/05 e di completare i campionati, eventualmente sforando a luglio se non dovessimo farcela al 30/06”.