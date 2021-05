L'esperienza di Andrea Pirlo sulla maglia della Juventus potrebbe arrivare presto al capolinea. È cosa nota che dopo la debacle di ieri sera contro il Milan sia balenato nella mente dei dirigenti bianconeri un cambio in panchina con Igor Tudor come traghettatore. Alla fine non se n'è fatto niente, anche perché a strettissimo giro di posta c'era una partita contro il Sassuolo da preparare. Ma secondo Sky Sport, una sconfitta mercoledì sera contro la squadra di De Zerbi costerebbe l'esonero a Pirlo, con Tudor che si sobbarcherebbe le partite contro Inter, Atalanta (finale Coppa Italia) e Bologna.