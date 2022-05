Angel Di Maria ha accettato di trasferirsi alla Juventus. Il giocatore infatti andrà in scadenza di contratto a breve ed approderebbe in bianconero a zero. Come riporta La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora ora si aspetta una riduzione dell'ingaggio richiesto dall'argentino. La fumata bianca però potrebbe essere soltanto questione di giorni.