Giù le mani dai suoi ragazzi. Che non vengono coccolati duranti le partite, tutt'altro. Chiedere a Federico Chiesa o Angel Di Maria per informazioni. Ma Max Allegri in questo momento soprattutto non ammette che ci siano attacchi prevenuti ai giocatori della Juve. I fischi fanno parte del gioco, ma secondo quelle che sono le regole accettate dall'allenatore bianconero: a fine partita, per esempio, se meritati. Non durante. Sicuramente non prima di cominciare a giocare. Perché i fischi incassati contro la Fiorentina e in altre circostanze dai vari Mattia De Sciglio, Moise Kean o Leandro Paredes prima ancora di entrare in campo proprio non sono andati giù ad Allegri. Così no insomma: “Mi spiace, mi sono anche arrabbiato. Chiunque scende in campo deve essere supportato, ci sono molti tifosi che supportano poi alcuni che invece partono da casa e decidono che Kean va fischiato, che De Sciglio va fischiato e Paredes uguale. A me non va bene. Si sta tutti dalla stessa parte in questo momento. Non mi piace, poi se si perde è giusto che ci fischino tutti. Ma non mi è piaciuta questa roba qui. Magari ci saranno meno di questi che vengono allo stadio per fischiare”.I FISCHI - Il pubblico dell'Allianz Stadium è in ogni caso un pubblico esigente. L'effetto bolgia dei primi anni si è progressivamente smarrito, lo scioglimento della curva Sud come conseguenza dell'operazione Last Banner ha influito e pure ora che il tifo è tornato non è così raro vedere come alcune iniziative di dissenso isolate o quasi finiscano per farsi sentire. La lista dei giocatori fischiati singolarmente negli anni, così, si allunga sempre più.Scoprili in gallery