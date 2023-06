Sostenere che nella stagione appena trascorsa laabbia dovuto affrontare più di una sfida è praticamente un'ovvietà: gli ultimi mesi della squadra di Massimiliano, infatti, somigliano più a unche a un cammino "pulito" e lineare, da un punto di partenza a uno di arrivo. Non per niente lo stesso tecnico ha parlato in più occasioni di, termine che lascia bene intendere come la situazione dalle parti della Continassa sia stata tutt'altro che sempice e tranquilla da gestire. Insomma un bel, per ragioni diverse, che però i bianconeri sono in qualche modo riusciti a lasciarsi alle spalle.