Il 10 febbraio 2019 l'ultima Juventus di Allegri andava a consolidare la sua posizione in ottica scudetto, vincendo sul campo del Sassuolo con un netto 3-0. Mattatori della sfida furono tre giocatori di cui due non sono più bianconeri: Sami Khedira, Cristiano Ronaldo ed Emre Can. Quando i centrocampisti producevano anche tanti gol...