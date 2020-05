Oggi la Juve ritrova il gruppo di lavoro alla Continassa. Da oggi sono tutti a disposizione di Maurizio Sarri, compresi Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot, risultati negativi al doppio tampone effettuato in questa settimana. Assieme a loro tornano alla Continassa i brasiliani Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Ancora per oggi, però, non ci saranno allenamenti individuali che secondo quanto riporta Tuttosport riprenderanno lunedì prossimo. Ancora per oggi allenamenti individuali a gruppi, poi si tornerà a fare sul serio.