Come racconta Gazzetta, la stagione 2022-23 della Juventus comincerà ufficialmente dal 4 luglio in poi: in quella settimana la squadra si radunerà per iniziare a preparare il debutto in campionato che arriverà prima del solito, a Ferragosto. Nel frattempo Massimiliano Allegri sta già lavorando alacremente con la dirigenza per disegnare la Signora che verrà. Alla Continassa gli incontri sono continui e ci sono già stati prima dell’ultima con la Fiorentina.