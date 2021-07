Si riparte il 14 luglio! I bianconeri ripartiranno dalla, dove andrà in scena per tutto luglio e agosto il ritiro della Juventus, di tanto in tanto impegnata in giro per l'Europa con amichevoli sempre più probanti.ha confermato infatti la data in sede di conferenza, parlando anche del ritorno in gruppo di: "Siamo contentissimi che Cristiano Ronaldo, appena terminato il giusto riposo, si aggregherà alla squadra. Il ritiro inizierà il 14 luglio con tanti nazionali assenti che si uniranno non appena termineranno le vacanze post Europei".