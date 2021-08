è pronto a iniziare - per davvero - la sua avventura alla Juventus. Di ritorno a Torino dopo la toccata e fuga in Brasile a cavallo delle visite mediche sostenute al JMedical settimana scorsa, il classe 2002 proveniente dal Santos è pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore, per giocarsi tutte le sue carte. Domani Kaio inizia il percorso di allenamento, con una quarantena 'attiva', allenandosi i primi giorni in maniera individuale per poi unirsi al gruppo. Lo riporta Calciomercato.com.