La Juventus ha iniziato ufficialmente la stagione 2021/22. I primi giocatori si sono presentati ieri al J-Medical per le visite mediche di rito e il più acclamato è stato paulo Dybala. Insieme a lui anche McKennie e Arthur, in attesa dei giocatori ancora in vacanza dopo l'Europeo.: il loro rientro è previsto per il mese di agosto.