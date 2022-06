La Juventus ha concesso ancora 24 ore ad Angel Di Maria per decidere se accettare o meno l'offerta della Vecchia Signora. Il contratto era di un anno, come richiesto dall'argentino, con un bonus legato probabilmente alle presenze. Il Fideo però vorrebbe il Barcellona che nelle ultime ore avrebbe aperto all'ormai ex Paris Saint Germain. Sono attesi aggiornamenti.