Come raccontato da Tuttosport, l'Allegri bis partirà ufficialmente tra il 14 e il 15 luglio, giorno designato per il 'raduno' della squadra. Ma già da lunedì 12 sono attesi a Torino i primi bianconeri per le visite mediche di routine. Squadra a ranghi ridotti perché mancheranno ovviamente i nazionali impegnati tra Europei e Copa America. Il loro rientro dipenderà da quanto avanti andranno nei vari tornei. Demiral e Szczesny saranno, dunque, i primi a rientrare. Il ritiro sarà a Torino, sempre alla Continassa. La preparazione estiva si farà dunque a casa, con l'appoggio del JHotel per chi vorrà.