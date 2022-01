Quando svolgerà le visite mediche Denis Zakaria? La trattativa si è conclusa con successo, mancano solo le visite mediche (lunedì) e l'ufficialità. L'arrivo a Torino del nazionale svizzero era strettamente legato alla partenza di Rodrigo Bentancur, per il quale la Juve ha concluso la trattativa con il Tottenham. Definita la partenza dell'uruguaiano (anche qui è fatta e manca solo l'ufficialità), è arrivato il via libera per Zakaria.