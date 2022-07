Come racconta Gazzetta, domani al JMedical sarà anche il giorno diNonostante non sia ancora arrivato il sì definitivo di Radu Dragusin nell’operazione che in origine prevede lo scambio con il Genoa (con la Juve che avrebbe versato nelle casse dei rossoblù circa 4 milioni di euro), l’acquisto del laterale non è in discussione, tanto che è stato, appunto, già invitato per le visite mediche. Oggi si proverà a fare un ultimo tentativo per convincere il difensore romeno ad accettare il trasferimento in Liguria e nel caso, invece, arrivasse un rifiuto, Juve e Genoa sarebbero già d’accordo per riformulare l’operazione con l’aggiunta di una somma in favore dei rossoblù.