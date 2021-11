C'è attesa attorno a Federico. Dopo il problema all'adduttore patito in nazionale, sono stati fissati gli esami strumentali al JMedical per chiarire l'entità del problema. Al momento sembra in forse per la trasferta di sabato con la Lazio. Il giocatore nelle prossime ore saprà infatti se e come dovrà smaltire l'infortunio. Nel corso del match di Belfast, tra Irlanda del Nord e Italia, ha infatti avvertito un fastidio che non l'ha lasciato tranquillo.