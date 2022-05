Il futuro di Federico Bernardeschi resta ancora in bilico. Il contratto dell'esterno di Carrara con la Juventus scade a giugno. La volontà del giocatore sarebbe quella di rinnovare e restare a Torino anche di fronte ad un'offerta al ribasso. Resta da capire cosa vorrà fare la Juventus. In settimana comunque, come riferisce La Gazzetta dello Sport, Federico Pastorello agente di Bernardeschi sarà alla Continassa per la decisione definitiva.