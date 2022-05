La Gazzetta dello Sport racconta come in casa Juve tra oggi e domani sia possibile un appuntamento di mercato tra la dirigenza e Allegri, come annunciato dallo stesso tecnico a Firenze, e si parlerà di nomi sul tavolo da tempo e anche di alcune novità. In particolare si discuterà di Angel Di Maria, che è molto vicino alla Juventus, e di Filip Kostic, che potrebbe essere la sorpresa.