Tornare in Champions per risanare i conti. La vetrina della massima competizione internazionale è l’architrave del piano societario che punta al break even nele che viene alimentato dall’aumento di capitale da 200 milioni, il terzo in quattro anni per un totale di 900 milioni, da completarsi nei primi mesi del 2024. Exor verserà a titolo di anticipo la sua quota di competenza, pari a 128 milioni (80 già arrivati), ma ora pretende che il club - l’asset che performa peggio tra quelli presenti nel suo ricco portafoglio - raggiunga l’autosufficienza. Ne scrive Gazzetta.