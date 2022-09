Il momento di crisi che la Juve sta attraversando ha fatto tornare alla mente di diversi tifosi le parole di un grande capitano e leader bianconero come Gigi Buffon: hanno avuto un'eco importante in queste ore, sui social, le parole con cui l'ex portiere della Vecchia Signora aveva commentato davanti ai giornalisti il ko contro il Sassuolo dell'autunno 2015, uno dei punti più bassi della squadra di allora che però seppe poi rialzarsi e andare a conquistare lo scudetto.

Questo il suo intervento ai microfoni di Sky: "A 38 anni non ho voglia di fare figure come quella di stasera, figura da pellegrini. Con la maglia della Juventus, se non si ha voglia di lottare e sudare, si rischiano figure peggiori che con qualunque altra maglia. Oggi, in una partita importantissima, abbiamo giocato un primo tempo indegno, non abbiamo vinto un contrasto aereo né a terra: 45 minuti senza intensità emotiva, senza mordente. Un fischio sbagliato non può diventare un alibi, questo è nella natura dei perdenti e alla Juve non sono abituato ad avere questa mentalità".