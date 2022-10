In questi minuti Karimfesteggia la vittoria del Pallone d'Oro. Molti, però, non ricorderanno un aneddoto che lo lega da vicino al mondoNel 2021 il giovane trequartista francese, dell'allora Under 23 oggi Next Gen, Hamza Rafia, diventava protagonista con la maglia bianconera della prima squadra: gol in Coppa Italia nei tempi supplementari che permette alla squadra di Pirlo di battere il Genoa e passare il turno.Più tardi i complimenti su Instagram di Benzema, diretti proprio a Rafia. I due condividono radici comune, un passato al Lione e un'infanzia passata nello stesso quartiere.