Quando arriverà in ritiro? Il fuoriclasse portoghese, reduce dal titolo di capocannoniere dell'Europeo con cinque reti in quattro partite, è atteso a Torino il giorno 20 luglio. Come racconta Repubblica, il futuro però si deciderà già prima, in attesa dell'incontro tra Mendes e la dirigenza della Juventus: "Il suo futuro sarà discusso prima dal suo agente Mendes e dalla dirigenza bianconera. Al momento non ci sono segnali di divorzio, anche perché i 31 milioni di stipendio sono un ostacolo difficile da superare nel calcio al tempo del Covid anche per i club più ricchi: la soluzione più semplice vede ancora CR7 in bianconero, per l'ultima stagione prevista dal suo contratto", si legge nell'edizione online.