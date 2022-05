Come racconta Gazzetta, per il centrocampo della Juve un nuovo protagonista dovrebbe essere trovato in Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United e desideroso di ritornare a Torino, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Il francese è in vacanza a Miami che aspetta notizie, manca un ultimo incontro fra la dirigenza bianconera e l’agente del Polpo, Rafaela Pimenta, l’accordo può essere trovato su un triennale da 7,5 milioni a stagione più bonus.