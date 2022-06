Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Di Maria l'agente Pirosanto ora sta lavorando per definire in toto l’accordo con la Juventus. I bianconeri corteggiano Di Maria da mesi e ora vedono il traguardo: questi “ultimi dettagli” non manderanno a monte l’approdo del calciatore nella Torino bianconera. Allegri lo attende con trepidazione: il Fideo era una delle priorità chieste dal tecnico al club. Detto, fatto. Tanto che non è da escludere lo sbarco di Angel in Italia già nel fine settimana.