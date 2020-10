Il primo incrocio ufficiale tra Juventus e Barcellona risale a cinquant'anni fa. Era il secondo turno della Coppa delle Fiere 1970-71, i bianconeri allenati da Armando Picchi si imposero sia in Catalogna che a Torino col punteggio di 2-1. La sfida di ritorno, il 4 novembre '70, si mise subito in discesa con la capocciata vincente di Roberto Bettega su traversone di Haller. A chiudere i conti fu Fabio Capello con un pregevole pallonetto. I video di questi due gol è stato pubblicato oggi dal club bianconero sui propri canali social, in vista della partita in Champions di dopodomani.