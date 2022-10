Se c'è una piccola, minuscola cosa a cui la Juventus può aggrapparsi è questauna situazione che già vedeva i bianconeri all'angolo prima di oggi. La squadra di Massimiliano Allegri si trova a tre punti insieme al Maccabi, a meno cinque da Psg e Benfica, che come all'andata, hanno pareggiato 1-1. Ovviamente, lPonendo che la Juventus vinca sia in trasferta con il Benfica che poi all'Allianz Stadium con il Psg, i bianconerisi si ritroverebbero quindi a 9 punti nel girone. In questo caso,In caso di pareggio, decisiva sarebbe la differenza reti nello scontro diretto tra il Benfica e la Juventus. Ovviamente, queste ipotesi immaginando che nel prossimo turno,Se così non fosse, anche i parigini sarebbero a rischio qualificazione. Il Maccabi, così come la Juve è costretto a ottenere 6 punti su 6 nelle prossime due gare. Tutto passa quindi da un doppio successo bianconero l'eventualità di essere ancora in corsa. Un ipotesi al momento complicata visto l'andamento della Juve.