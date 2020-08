Secondo il Daily Mirror Manchester United e Tottenham ripensano a Paulo Dybala, attaccante argentino 26enne che potrebbe lasciare la Juventus. Quale sarà il futuro di Paulo, allora? Per il momento non sono arrivate proposte ufficiali o ufficiose: Pirlo sta lavorando alla sua Juventus contemplando anche il numero 10 nei suoi ragionamenti, così come Cristiano Ronaldo. E' chiaro che la Juve possa arrivare a valutare determinate proposte da qui alla fine del mercato, anche perché lo impone il debito accumulato in questa stagione strana e complicata, che i risultati sportivi non hanno certamente 'salvato' nonostante l'arrivo dello scudetto.