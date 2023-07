Come scrive Tuttosport, le squadre che si sono mosse concretamente per, in questa prima fase di mercato, sono le big turche: sia Fenerbahce sia Galatasaray hanno avanzato un’offerta di alto profilo per il centrale. Si tratta di club che negli ultimi mesi sono diventati una meta intrigante per tante vecchie conoscenze del nostro calcio: da Mertens a Icardi, da Dzeko a Zaniolo, in tanti si sono diretti a Istanbul per rimanere in un calcio con respiro europeo e al tempo stesso poter contare su stipendi corposi.