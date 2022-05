Come racconta Calciomercato.com, le richieste di Allegri sono chiare da tempo. Senza badare a ridimensionamento costi né processo di ringiovanimento. Sul campo si possono individuare in un attaccante esterno, un centrocampista di fama mondiale, un difensore centrale all'altezza del post-Chiellini. Il che tradotto in nomi significa Angel Di Maria. Significa Paul Pogba o in seconda battuta Sergej Milinkovic-Savic.