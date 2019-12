Secondo Sportitalia, Maurizio Sarri ha detto sì al colpo argentino per la Juventus a gennaio. L'allenatore vorrebbe Leandro Paredes dal PSG, c'è l'idea di uno scambio con Emre Can. ​La Juventus ha dato il via libera alla cessione anche perché al di là delle commissioni da 16 milioni di euro pagate per il suo acquisto, Emre Can è arrivato a parametro zero e garantirebbe una plusvalenza facile e redditizia da iscrivere in un bilancio estremamente provato. L'idea più concreta resta dunque quella di uno scambio con Leandro Paredes del Paris Saint Germain che il ds Leonardo sta spingendo verso l'addio. L'operazione farebbe felici entrambi i club anche dal punto di vista tattico dato che Tuchel sta cercando un incontrista mentre Sarri un vice-Pjanic.