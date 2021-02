3









In realtà, non si è portato tanti dubbi con sé, Andrea Pirlo. Sul volo verso Oporto, il tecnico bianconera aveva già deciso chi far giocare, come farli giocare, perché farli giocare. Ecco, chiaro che l'assenza di Bonucci abbia rasserenato la scelta in difesa, dove rimarrà fuori nuovamente Demiral. Ma in mezzo ha avuto tutte le risposte giuste, soprattutto da McKennie: sta bene, partirà dal primo minuto.



TREQUARTI E ATTACCO - Lo statunitense ha dato rassicurazioni al tecnico: la botta all'anca è stata smaltita, il dolore dei giorni scorsi si è affievolito e la partita di domani è così importante da non lasciare spazio a preoccupazioni. Con Weston, coppia di mediani obbligata e obbligatoria con Rabiot e Bentancur. Ramsey, recuperato, parte dalla panchina. In avanti si sceglie per il bene di Cristiano Ronaldo e per quello della Juventus: Kulusevski intriga, ma serve recuperare subito Alvaro Morata. Il miglior assistman per CR7 (finora 6 passaggi vincenti per il portoghese) e soprattutto uomo di Coppa. In avanti, certe notti, non si scherza.