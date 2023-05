La rinascita della Juve passa da tanti fattori, non solo tecnici e non solo di competenza bianconera. Il primo passaggio fondamentale è legato alla vicenda giudiziaria, che lunedì vivrà un passaggio fondamentale ma non l'ultimo. Semmai l'ennesimo di una stagione tormentata e piena di decisioni - fuori dal campo - che hanno fatto e fanno discutere per modi e tempistiche discutibili, e che soprattutto hanno falsato un'intera stagione. Classifiche stravolte, poca logica e un sistema sempre più da riformare, come lo sarà d'altronde la Juventus, già durante i processi che la coinvolgono.Sì, perché quella che sta per finire è la seconda stagione consecutiva senza trofei, senza imprese e gioie. Anzi, stagioni anonime e bruttine, con diverse delusioni brucianti e rimpianti. La volontà è quella di tornare a vincere, da subito, ma per farlo servirà ricostruire la solidità, la concretezza, l’agonismo tipici della Juve. E, come sottolinea Tuttosport, "la ricostruzione deve partire da lì, dalla rinascita di uno spirito, dalla ricerca della necessaria intensità atletica, da un’idea di manovra offensiva che non debba solo ed esclusivamente basarsi sull’intuizione estemporanea del singolo".La rivoluzione così può iniziare.