Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta plusvalenze in casa. Come anticipato da Calciomercato.com, la procura di Torino ha trasmesso una serie di carte dell'inchiesta sui conti del club bianconero alle procure di altre sei città italiane. Coinvolti sei club,che dovranno spiegare alcuni affari con la Juve, nello specifico opzioni di cessioni e riacquisti che non troverebbero corrispondenza nei bilanci.