1









Cosa succede a Paulo Dybala? L'edizione odierna di Repubblica prova ad entrare nella testa del giocatore, che non soffre "tanto dalla trattativa per il rinnovo contrattuale, in fase di perenne stallo, quanto dalla mancanza di certezze che evidentemente avverte di avere in seno alla squadra". Come due anni fa, Ronaldo lo oscura e Morata l'ha di fatto scavalcato nelle gerarchie. Era capitato anche l'anno scorso una situazione simile, ma Paulo "ne uscì con rabbioso orgoglio e resistette a tutti i tentativi del club di mandarlo via, guadagnò posizioni, convinse Sarri e risultò decisivo per lo scudetto".