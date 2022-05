Come racconta Gazzetta, Cherubini a Londra serve a capire se è possibile assicurarsi sia Pogba che Jorginho o se dovrà accontentarsi di scegliere solo uno dei due. E l'altro è Jorginho. Il responsabile dell’area tecnica bianconera, Federico Cherubini, è sbarcato nella capitale inglese con tanti appuntamenti in agenda. Il più importante? Quello con il Chelsea. Sì, perché da mesi la dirigenza della Continassa ha stretto legami importanti con il centrocampista italo-brasiliano e con il suo entourage, ma sinora non è stato mai possibile chiarire con la società di Stamford Bridge.