La Juve ha un obiettivo dichiarato, è un centrocampista da battaglia. Dovrà prima di tutto liberarsi di Aaron, uno che ormai Allegri ha tagliato fuori. Forse non soltanto, nessuno si strapperà i capelli (anzi) in caso di offerte per Westone Adrien, se ne stanno pur cercando in realtà. Pure Dejanè tutt'altro che incedibile, se non ci dovessero essere sviluppi sul fronte rinnovo (al ribasso) per Federicoallora bisognerà valutare davvero la cessione. Lo rivela Calciomercato.com.