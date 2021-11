Secondo Goal.com A​aronlascerà la Juventus. Il centrocampista gallese piace ad Everton e Newcastle. Come racconta Calciomercato.com, il gallese è ormai fuori dai piani di Allegri, che ha provato a valorizzarlo e invece ora attende solo l'addio per poter portare altro materiale (e un altro centrocampista) alla sua rosa. Nell'ultimo mese e mezzo, Ramsey ha giocato appena 6 minuti, nel finale della sfida con lo Zenit. Ha giocato 5 partite, 112 minuti in campo. Poi basta.