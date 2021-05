Oggi l’ufficialità, presto Massimiliano Allegri si occuperà della gestione della rosa e indicherà alla dirigenza come poterla rinforzare. Calciomercato.com ha fatto il punto sui centrocampisti in uscita. L’ideale sarà dare fiducia ad Arthur e Bentancur, con Rabiot e Ramsey che potrebbero essere sacrificati soprattutto alla luce del loro alto ingaggio, pari a 7 milioni di euro. Possibile conferma per il giovane Fagioli, gradito ad Allegri, mentre McKennie non sarebbe considerato incedibile.