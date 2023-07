Come racconta Gazzetta, oggi alla Juve ci sono altre impellenze. Innanzitutto cedere chi è di troppo. Arthur è sulla via della Fiorentina, meno calde le situazioni legate a, reintegrato in rosa ma ancora dato in partenza. Come spiegato da Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa in cui si è presentato ufficialmente al mondo bianconero: «Il nostro mercato è già chiuso: abbiamo rinnovato per un anno Rabiot, riscattato Milik e comprato un laterale come Weah». Tradotto dal “mercatese”: a parte operazioni minori, si farà di più solamente se prima ci saranno uscite importanti. Nel merito, qualorao altri big ricevano la classica “offerta che non si può rifiutare”. Lukaku, dunque, non è una priorità.